Temasek
Temasek Maaşlar

Temasek'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri Operasyonları için yıllık toplam ücrette $10,612'den üst uçta Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) için $218,900'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Temasek. Son güncelleme: 8/15/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $74.8K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
Median $112K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$10.6K

Veri Analisti
$63.7K
Finansal Analist
$192K
Donanım Mühendisi
$54.4K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$219K
Ürün Yöneticisi
$31.3K
Proje Yöneticisi
$29.9K
SSS

Temasek'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $218,900 ücretle Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Temasek'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $63,701'dır.

