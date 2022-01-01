Şirket Dizini
TELUS
TELUS Maaşlar

TELUS'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $10,107'den üst uçte Yazılım Mühendisi için $135,281'ye kadar değişir.

Yazılım Mühendisi
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenimi Mühendisi

DevOps Mühendisi

Ürün Yöneticisi
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Ürün Tasarımcısı
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX Tasarımcısı

Veri Bilimcisi
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
L4 $114K
L5 $97.6K
Pazarlama
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Program Yöneticisi
Median $85K
İş Analisti
Median $56.2K
Siber Güvenlik Analisti
Median $76.8K
Veri Analisti
Median $37.1K
Veri Bilimi Yöneticisi
Median $110K
Çözüm Mimarı
Median $129K

Veri Mimarı

Yönetim Danışmanı
Median $95.6K
İş Operasyonları
$101K
İş Operasyonları Yöneticisi
$96.9K
İş Geliştirme
$99.3K
Personel Şefi
$92.6K
Reklam Yazarı
$88.4K
Müşteri Hizmetleri
$10.1K
Finansal Analist
$76.8K
Donanım Mühendisi
$75.2K
İnsan Kaynakları
$66.4K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$11.6K
Pazarlama Operasyonları
$104K
Makine Mühendisi
$72.9K
Ürün Tasarım Yöneticisi
$107K
Proje Yöneticisi
$14.5K
Satış
$55.4K
Teknik Program Yöneticisi
$89.6K
Güven ve Güvenlik
$41.7K
UX Araştırmacısı
$88.2K
SSS

TELUS'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $135,281 ücretle Yazılım Mühendisi at the L6 level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
TELUS'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $86,649'dır.

Diğer Kaynaklar