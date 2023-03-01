Şirket Dizini
Telia Maaşlar

Telia şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $38,667 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $115,247 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Telia. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $89.8K
Ürün Müdürü
Median $71.7K
Müşteri Hizmetleri
$38.7K

Veri Bilimci
$75.7K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$102K
Satış
$75.4K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$115K
Çözüm Mimarı
$75.3K
SSS

Telia şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $115,247 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Telia şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $75,533 tutarındadır.

