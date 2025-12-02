Şirket Dizini
Telefónica
Telefónica İş Analisti Maaşlar

Telefónica şirketinde in Argentina ortalama İş Analisti toplam tazminatı year başına ARS 20.36M ile ARS 28.51M arasında değişmektedir. Telefónica şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$16.7K - $19.4K
Argentina
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Telefónica?

SSS

Telefónica şirketindeki in Argentina İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ARS 28,508,830 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Telefónica şirketinde İş Analisti rolü in Argentina için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ARS 20,363,450 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

