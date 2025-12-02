Şirket Dizini
Teladoc Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Teknik Program Müdürü

  • Tüm Teknik Program Müdürü Maaşları

Teladoc Health Teknik Program Müdürü Maaşlar

Teladoc Health şirketinde in United States ortalama Teknik Program Müdürü toplam tazminatı year başına $168K ile $239K arasında değişmektedir. Teladoc Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$190K - $217K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$168K$190K$217K$239K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Teknik Program Müdürü maaş bilgisis için Teladoc Health kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Teladoc Health şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Teknik Program Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Teladoc Health şirketindeki in United States Teknik Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $238,950 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Teladoc Health şirketinde Teknik Program Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $168,075 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Teladoc Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.