Teladoc Health şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $102K ile Staff Software Engineer için year başına $223K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $185K tutarındadır. Teladoc Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Teladoc Health şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder
