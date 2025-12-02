Şirket Dizini
Teladoc Health
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Teladoc Health Yazılım Mühendisi Maaşlar

Teladoc Health şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına $102K ile Staff Software Engineer için year başına $223K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $185K tutarındadır. Teladoc Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
$102K
$96.5K
$4K
$1.7K
Software Engineer II
$135K
$123K
$8.2K
$3.8K
Software Engineer III
$175K
$151K
$19K
$5.4K
Senior Software Engineer
$189K
$166K
$14.9K
$8.3K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Teladoc Health şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Teladoc Health şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $248,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Teladoc Health şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $157,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

