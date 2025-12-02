Teladoc Health şirketinde in United States Pazarlama tazminatı Senior için year başına $139K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $98.8K tutarındadır. Teladoc Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
Teladoc Health şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
