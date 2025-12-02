Şirket Dizini
Teladoc Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimci

  • Tüm Veri Bilimci Maaşları

Teladoc Health Veri Bilimci Maaşlar

Teladoc Health şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı Data Scientist II için year başına $138K ile Senior Data Scientist için year başına $264K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $161K tutarındadır. Teladoc Health şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Teladoc Health şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimci tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Sağlık Bilişimi

SSS

Teladoc Health şirketindeki in United States Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $263,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Teladoc Health şirketinde Veri Bilimci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $143,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Teladoc Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.