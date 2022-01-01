Şirket Dizini
Teladoc Health
Teladoc Health Maaşlar

Teladoc Health şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $49,670 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $305,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Teladoc Health. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Sağlık Bilişimi

Ürün Müdürü
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $270K
Ürün Tasarımcısı
Median $163K

UX Tasarımcısı

Çözüm Mimarı
Median $305K
Pazarlama
Median $98.8K
Müşteri Hizmetleri
$49.7K
Müşteri Başarısı
$109K
İK Uzmanı
$199K
Satış
$294K
Teknik Program Müdürü
$204K
UX Araştırmacısı
$206K
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Teladoc Health şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)

SSS

Teladoc Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $305,000 tazminatla Çözüm Mimarı pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Teladoc Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $178,333 tutarındadır.

