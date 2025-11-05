Şirket Dizini
Tekion Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Tekion şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L1 için year başına ₹5.29M ile L4 için year başına ₹5.93M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹6.92M tutarındadır. Tekion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Tekion şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tekion şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹8,387,820 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tekion şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹6,375,770 tutarındadır.

