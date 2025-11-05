Tekion şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı L1 için year başına ₹5.29M ile L4 için year başına ₹5.93M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹6.92M tutarındadır. Tekion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tekion şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)