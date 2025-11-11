Tekion şirketindeki in Greater Bengaluru Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,220,952 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.