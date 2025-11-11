Şirket Dizini
Tekion
Tekion Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Tekion şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹4.17M tutarındadır. Tekion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Medyan Paket
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹4.17M
Seviye
L2
Temel maaş
₹3.83M
Stock (/yr)
₹348K
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tekion?
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Tekion şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tekion şirketindeki in India Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹7,942,469 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tekion şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,836,391 tutarındadır.

