Tekion şirketinde in Chennai Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına ₹1.61M ile L3 için year başına ₹3.28M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Chennai Metropolitan Area medyanı ₹1.45M tutarındadır. Tekion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Giriş Seviyesi ) ₹1.61M ₹1.3M ₹275K ₹40.6K L2 Software Engineer ₹3.55M ₹3.21M ₹337K ₹0 L3 Senior Software Engineer ₹3.28M ₹3.28M ₹5.4K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü Options Tekion şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık )

Hakediş programı nedir Tekion ?

