Tekion şirketindeki in Greater Bengaluru İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,839,799 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.