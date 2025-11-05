Tekion şirketinde in Greater Bengaluru Ürün Müdürü tazminatı L1 için year başına ₹2.96M ile L4 için year başına ₹6.34M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹3.44M tutarındadır. Tekion şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tekion şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)