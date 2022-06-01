Şirket Dizini
TEGNA Maaşlar

TEGNA şirketinin maaşları alt seviyede Finansal Analist için yıllık $61,690 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $65,325 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TEGNA. Son güncellenme: 11/24/2025

Finansal Analist
$61.7K
Yazılım Mühendisi
$65.3K
SSS

TEGNA şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $65,325 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TEGNA şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,508 tutarındadır.

