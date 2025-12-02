Şirket Dizini
TechTarget şirketinde in United States ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına $57.4K ile $83.3K arasında değişmektedir. TechTarget şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$65.1K - $75.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$57.4K$65.1K$75.6K$83.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir TechTarget?

SSS

TechTarget şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $83,300 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TechTarget şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $57,400 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

