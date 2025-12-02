Şirket Dizini
Technomics
Technomics Veri Analisti Maaşlar

Technomics şirketinde in United States ortalama Veri Analisti toplam tazminatı year başına $68K ile $95.2K arasında değişmektedir. Technomics şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$73.6K - $85.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Technomics?

SSS

Technomics şirketindeki in United States Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $95,200 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Technomics şirketinde Veri Analisti rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $68,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

