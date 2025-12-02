Şirket Dizini
Technical University of Munich
Technical University of Munich Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Technical University of Munich şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına €26.4K ile €36.9K arasında değişmektedir. Technical University of Munich şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$32.9K - $38.3K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$30.4K$32.9K$38.3K$42.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Technical University of Munich?

SSS

Technical University of Munich şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €36,903 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Technical University of Munich şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €26,360 tutarındadır.

