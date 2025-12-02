Şirket Dizini
Tech Mahindra
Tech Mahindra Risk Sermayedarı Maaşlar

Tech Mahindra şirketinde in India Risk Sermayedarı tazminatı U1 için year başına ₹368K tutarındadır. Tech Mahindra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$4.1K - $4.9K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kariyer seviyeleri nelerdir Tech Mahindra?

Dahil Edilen Unvanlar

Ortak

SSS

Tech Mahindra şirketindeki in India Risk Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹452,613 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tech Mahindra şirketinde Risk Sermayedarı rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹318,797 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

