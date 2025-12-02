Şirket Dizini
Tech Mahindra
Tech Mahindra Teknik Yazar Maaşlar

Tech Mahindra şirketinde in Canada ortalama Teknik Yazar toplam tazminatı year başına CA$70K ile CA$102K arasında değişmektedir. Tech Mahindra şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$57.3K - $66.6K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Tech Mahindra?

SSS

Tech Mahindra şirketindeki in Canada Teknik Yazar pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$101,572 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tech Mahindra şirketinde Teknik Yazar rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$69,991 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

