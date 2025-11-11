Şirket Dizini
Teamworks
  • Veri Mühendisi

Teamworks Veri Mühendisi Maaşlar

Teamworks şirketinde in Canada Veri Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına CA$214K tutarındadır. Teamworks şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Medyan Paket
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Yıllık toplam
CA$214K
Seviye
hidden
Temel maaş
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Prim
CA$3K
Şirketteki yılı
0-1 Yıl
Deneyim yılı
0-1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Teamworks şirketindeki in Canada Veri Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$281,646 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Teamworks şirketinde Veri Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$204,288 tutarındadır.

