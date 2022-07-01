Şirket Dizini
TDS
TDS Maaşlar

TDS şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $44,765 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $140,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TDS. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $73K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$70.2K
Müşteri Hizmetleri
$44.8K

Veri Bilimci
$51.2K
Satış
$141K
Girişim Sermayedarı
$56.7K
SSS

TDS şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $140,700 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TDS şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $63,444 tutarındadır.

