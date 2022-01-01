Şirket Dizini
TDK
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

TDK Maaşlar

TDK şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $15,672 toplam tazminattan üst seviyede Malzeme Mühendisi için $256,275 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TDK. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Donanım Mühendisi
Median $156K

ASIC Mühendisi

Yazılım Mühendisi
Median $166K

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Veri Bilimci
$15.7K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$122K
Malzeme Mühendisi
$256K
Ürün Tasarımcısı
$88.5K
Ürün Müdürü
$106K
Proje Müdürü
$56.4K
Teknik Program Müdürü
$218K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

TDK şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $256,275 tazminatla Malzeme Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TDK şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $138,853 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    TDK için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Sony
  • KKR & Co
  • Moelis & Company
  • Visa
  • LendingClub
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar