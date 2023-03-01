Şirket Dizini
TDCX
TDCX Maaşlar

TDCX şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $11,390 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $42,870 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TDCX. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Satış
Median $42.9K
İdari Asistan
$26.3K
İş Analisti
$33.6K

İş Geliştirme
$30K
Müşteri Hizmetleri
$23.6K
Müşteri Hizmetleri Operasyonları
$28.6K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$14.7K
Pazarlama
$37.2K
Pazarlama Operasyonları
$36.5K
İK Uzmanı
$11.4K
Yazılım Mühendisi
$15.1K
The highest paying role reported at TDCX is Satış with a yearly total compensation of $42,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDCX is $28,558.

