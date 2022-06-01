Şirket Dizini
TD SYNNEX
TD SYNNEX Maaşlar

TD SYNNEX şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $43,396 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $179,100 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: TD SYNNEX. Son güncellenme: 9/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $155K
İş Analisti
$51.8K
İş Geliştirme
Median $78K

Kurumsal Gelişim
$47.7K
Mali Analист
$53.9K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$69.3K
Ürün Tasarımcısı
$97K
Ürün Müdürü
$69.8K
Program Müdürü
$58.6K
Satış
$43.4K
Satış Mühendisi
$99.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$179K
Teknik Program Müdürü
$61.8K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

TD SYNNEX şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $179,100 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
TD SYNNEX şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $69,345 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar