Şirket Dizini
Tata Group
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisliği Müdürü

  • Tüm Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşları

  • Greater Bengaluru

Tata Group Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Tata Group şirketinde in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminat paketi medyanı year başına ₹9.42M tutarındadır. Tata Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹9.42M
Seviye
L5
Temel maaş
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Prim
₹524K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Group şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisliği Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Tata Group şirketindeki in Greater Bengaluru Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹11,970,911 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Group şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹9,253,615 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tata Group için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • DoorDash
  • Amazon
  • Stripe
  • Google
  • Tesla
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar