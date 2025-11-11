Şirket Dizini
Tata Group
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Full-Stack Yazılım Mühendisi

Tata Group Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar

Tata Group şirketinde in India Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.75M tutarındadır. Tata Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/11/2025

Medyan Paket
company icon
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Yıllık toplam
₹1.75M
Seviye
L3
Temel maaş
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹175K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Group şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Group şirketindeki in India Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹9,536,791 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Group şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,539,082 tutarındadır.

