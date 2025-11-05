Şirket Dizini
Tata Group
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Chennai Metropolitan Area

Tata Group Yazılım Mühendisi Maaşlar Chennai Metropolitan Area konumunda

Tata Group şirketinde in Chennai Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹1.72M tutarındadır. Tata Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
Yıllık toplam
₹1.72M
Seviye
L3
Temel maaş
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Group şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

SSS

Tata Group şirketindeki in Chennai Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,248,234 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Chennai Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,565,876 tutarındadır.

