Tata Group
Tata Group Pazarlama Maaşlar Mumbai Metropolitan Region konumunda

Tata Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Group şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Tata Group şirketindeki in Mumbai Metropolitan Region Pazarlama pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,457,410 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Group şirketinde Pazarlama rolü in Mumbai Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹3,147,416 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar