Tata Consultancy Services şirketinde in India Yazılım Mühendisliği Müdürü tazminatı C3A için year başına ₹2.71M ile C5 için year başına ₹5.3M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.25M tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C3A
₹2.71M
₹2.71M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C4
₹3.47M
₹3.47M
₹0
₹0
C5
₹5.3M
₹5.3M
₹0
₹0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)