Tata Consultancy Services Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Hyderabad Area konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi tazminatı C1Y için year başına ₹398K ile C5 için year başına ₹1.48M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹443K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Giriş Seviyesi ) ₹398K ₹395K ₹1.7K ₹867 C1 Assistant Engineer ₹626K ₹622K ₹1.5K ₹2.5K C2 IT Analyst ₹979K ₹961K ₹4.9K ₹13.5K C3A Assistant Consultant ₹1.65M ₹1.63M ₹0 ₹10.9K Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye

En Son Maaş Başvuruları

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 2.08 % aylık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 2.08 % aylık )

Hakediş programı nedir Tata Consultancy Services ?

