Tata Consultancy Services şirketinde in Greater Chicago Area Yazılım Mühendisi tazminatı C1Y için year başına $81.9K ile C3B için year başına $99.7K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Chicago Area medyanı $85K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
$81.9K
$80.5K
$0
$1.4K
C1
$83.1K
$82.3K
$0
$750
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$81.1K
$81.1K
$0
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
