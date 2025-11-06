Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Greater Ahmedabad

Tata Consultancy Services Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Ahmedabad konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in Greater Ahmedabad Yazılım Mühendisi tazminatı C1Y için year başına ₹357K ile C1 için year başına ₹690K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Ahmedabad medyanı ₹485K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Giriş Seviyesi)
₹357K
₹357K
₹0
₹0
C1
Assistant Engineer
₹690K
₹684K
₹0
₹5.8K
C2
IT Analyst
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Frontend Yazılım Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (QA) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

Web Geliştiricisi

SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in Greater Ahmedabad Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹844,086 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Greater Ahmedabad için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹484,718 tutarındadır.

