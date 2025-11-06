Tata Consultancy Services şirketinde in Canada Yazılım Mühendisi tazminatı C1 için year başına CA$83.8K ile C5 için year başına CA$112K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$99.5K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder