Tata Consultancy Services şirketindeki in Pune Metropolitan Region Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹783,718 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.