Tata Consultancy Services Siber Güvenlik Analisti Maaşlar Chennai Metropolitan Area konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in Chennai Metropolitan Area Siber Güvenlik Analisti tazminat paketi medyanı year başına ₹1.21M tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
Tata Consultancy Services
Cybersecurity Analyst
Chennai, TN, India
Yıllık toplam
₹1.21M
Seviye
C2
Temel maaş
₹1.21M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
2-4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Tata Consultancy Services?
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in Chennai Metropolitan Area Siber Güvenlik Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,003,816 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Siber Güvenlik Analisti rolü in Chennai Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,209,972 tutarındadır.

