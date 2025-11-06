Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
  • Maaşlar
  • Proje Müdürü

  • Tüm Proje Müdürü Maaşları

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Proje Müdürü Maaşlar Greater Toronto Area konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in Greater Toronto Area Proje Müdürü tazminatı C3A için year başına CA$117K ile C3B için year başına CA$117K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Toronto Area medyanı CA$117K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$117K
CA$114K
CA$0
CA$2.9K
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Seviyeleri Karşılaştır
+CA$80.8K
+CA$124K
+CA$27.9K
+CA$48.8K
+CA$30.6K
En Son Maaş Başvuruları
Ücret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa Aktar

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in Greater Toronto Area Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$134,800 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Proje Müdürü rolü in Greater Toronto Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$116,955 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tata Consultancy Services için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

