Tata Consultancy Services Ürün Tasarımcısı Maaşlar New York City Area konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in New York City Area Ürün Tasarımcısı tazminat paketi medyanı year başına $120K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Yıllık toplam
$120K
Seviye
C4
Temel maaş
$120K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
6 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in New York City Area Ürün Tasarımcısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $200,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Ürün Tasarımcısı rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,000 tutarındadır.

