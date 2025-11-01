Şirket Dizini
  Maaşlar
  Makine Mühendisi

  Tüm Makine Mühendisi Maaşları

Tata Consultancy Services Makine Mühendisi Maaşlar

Tata Consultancy Services şirketinde in India Makine Mühendisi tazminatı C2 için year başına ₹485K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹1.02M tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹485K
₹485K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Seviyeleri Karşılaştır
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Açık İş İlanlarını Görüntüle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in India Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,537,857 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Makine Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹797,341 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tata Consultancy Services için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

