Tata Consultancy Services şirketinde in New York City Area Yönetim Danışmanı tazminatı C3A için year başına $162K ile C5 için year başına $163K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in New York City Area medyanı $155K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$162K
$149K
$0
$12.6K
C3B
$140K
$137K
$0
$3K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)