Tata Consultancy Services şirketindeki in Greater Bengaluru Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,943,752 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.