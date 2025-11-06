Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
  • Maaşlar
  • Yönetim Danışmanı

  • Tüm Yönetim Danışmanı Maaşları

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Yönetim Danışmanı Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in Greater Bengaluru Yönetim Danışmanı tazminatı C3A için year başına ₹2.39M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Greater Bengaluru medyanı ₹1.56M tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
Assistant Consultant
₹2.39M
₹2.25M
₹0
₹142K
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in Greater Bengaluru Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,943,752 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹1,561,791 tutarındadır.

