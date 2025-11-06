Tata Consultancy Services şirketindeki in Mumbai Metropolitan Region Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹2,601,030 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.