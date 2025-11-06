Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
  • Maaşlar
  • Bilgi Teknolojisti (BT)

  • Tüm Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşları

  • Canada

Tata Consultancy Services Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar Canada konumunda

Tata Consultancy Services şirketinde in Canada Bilgi Teknolojisti (BT) tazminatı C3A için year başına CA$114K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Canada medyanı CA$104K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Bilgi Teknolojisti (BT)

SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in Canada Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$140,332 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$102,362 tutarındadır.

