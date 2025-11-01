Tata Consultancy Services şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) tazminatı C1Y için year başına ₹394K ile C3A için year başına ₹998K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi medyanı ₹516K tutarındadır. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
C1Y
₹394K
₹394K
₹0
₹0
C1
₹476K
₹476K
₹0
₹0
C2
₹1M
₹888K
₹0
₹112K
C3A
₹998K
₹998K
₹0
₹0
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
