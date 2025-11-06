Tata Consultancy Services şirketindeki in Greater Hyderabad Area Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,581,337 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.