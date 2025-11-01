Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İş Operasyonları

  • Tüm İş Operasyonları Maaşları

Tata Consultancy Services İş Operasyonları Maaşlar

Tata Consultancy Services şirketinde ortalama İş Operasyonları toplam tazminatı year başına SGD 94.6K ile SGD 134K arasında değişmektedir. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Yaygın Aralık
Olası Aralık
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha İş Operasyonları maaş bilgisis için Tata Consultancy Services kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+SGD 75.7K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.7K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İş Operasyonları tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki İş Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 134,344 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde İş Operasyonları rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 94,625 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tata Consultancy Services için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar