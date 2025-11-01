Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • İdari Asistan

  • Tüm İdari Asistan Maaşları

Tata Consultancy Services İdari Asistan Maaşlar

Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$61.2K - $74.1K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$56.4K$61.2K$74.1K$78.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 1 tane daha İdari Asistan maaş bilgisi için Tata Consultancy Services kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış İdari Asistan tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in United States İdari Asistan pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $78,880 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde İdari Asistan rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $56,440 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Tata Consultancy Services için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar