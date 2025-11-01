Şirket Dizini
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Aktüer Maaşlar

Tata Consultancy Services şirketinde in Ireland ortalama Aktüer toplam tazminatı year başına €33.6K ile €46.7K arasında değişmektedir. Tata Consultancy Services şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/1/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€36K - €42.4K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tata Consultancy Services şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Tata Consultancy Services şirketindeki in Ireland Aktüer pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €46,748 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tata Consultancy Services şirketinde Aktüer rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €33,562 tutarındadır.

