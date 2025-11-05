Şirket Dizini
Tango
Tango Yazılım Mühendisi Maaşlar Warsaw Metropolitan Area konumunda

Tango şirketinde in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına PLN 346K tutarındadır. Tango şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Medyan Paket
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Yıllık toplam
PLN 346K
Seviye
Senior
Temel maaş
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Prim
PLN 38K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
En Son Maaş Başvuruları
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Tango şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Tango şirketindeki in Warsaw Metropolitan Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 463,932 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Tango şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Warsaw Metropolitan Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 313,940 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar